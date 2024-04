🎥 Hét beeld van het JPL-voetbalweekend, al is er ook kritiek: "Die moet godverdomme hard werken voor de ploeg"

Volg STVV nu via WhatsApp!

Hét beeld van het afgelopen voetbalweekend? Dat viel al op vrijdagavond te bezichtigen in de wedstrijd tussen STVV en Standard. Fatih Kaya scoorde een belangrijk doelpunt en dat leverde enorm gekke beelden op.

Fatih Kaya scoorde zijn eerste doelpunt in 47(!) wedstrijden voor STVV. Dit seizoen was hij tot zijn doelpunt goed voor 43 doelpogingen, waarvan negen op doel gericht waren. En dus zorgde zijn goal voor heel wat emoties.

De ontlading was enorm bij de Duitse spits. Na zo lang niet gescoord te hebben koos hij voor een heel uitbundige viering, met een enorme sprint tot gevolg. Daarbij maaide hij ook nog eens Kanga van Standard pardoes onderuit.

😳 | Fatih Kaya scoorde zijn eerste goal in de #JPL na 4️⃣7️⃣ wedstrijden. 😅🐣 pic.twitter.com/uwnVhsssig — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 13, 2024

"Dat hij onderuit gaat is grappig. Kijk dit", aldus Franky Van der Elst in Extra Time. "Ik was bijna aan het bidden: keur die goal nu alstublieft niet af voor vijf centimeter buitenspel. Ik vond het echt een heel erg mooi moment."

Kritiek van Vidarsson op slechte statistieken Kaya

"Het was ook knap en met overtuiging afgewerkt", vond Van der Elst. "Met geen enkele twijfel geschoten. Op de duur zou je twijfelen." Al was er hier en daar toch wel wat kritiek ook op de Duitse spits van STVV, bij monde van Arnar Vidarsson dan vooral.

Die vond het maar wat raar dat het nu pas het eerste doelpunt was van Kaya: "Hij heeft dus 43 keer richting doel getrapt en negen keer binnen het kader. En hij scoort nu zijn eerste doelpunt en gaf geen enkele assist. Godverdomme, die moet toch hard werken voor de ploeg."