Eden Hazard had nog genoeg opties om verder te voetballen: "Om met mijn maatje te spelen"

Eden Hazard besloot afgelopen jaar om te stoppen als profvoetballer. Hij bevestigt dat de motivatie er niet meer was.

Tot Hazard zelf aankondigde dat hij ermee zou stoppen, werden heel wat clubs genoemd die hem nog een laatste avontuur wilden bieden. Ook verschillende MLS-teams.

Dat stond hem wel aan. "In eerste instantie had ik bedacht om mijn carrière in Amerika af te sluiten. De MLS is best leuk, om daar nog twee of drie jaar te spelen. Als grapje zei ik tegen Christian Benteke dat ik met hem naar Washington zou vertrekken", legt hij uit aan VOO Sport.

Eden Hazard zou niet tegen een laatste klus met Benteke zijn geweest, die hij al kent sinds ze klein waren van bij het nationale team. "Om met mijn maatje te spelen. Bovendien scoort hij nog steeds doelpunten. Het zou gemakkelijk zijn geweest om hem wat ballen te geven zodat hij kon scoren."

De lokroep van de MLS

Maar Hazard heeft ervoor gekozen om te stoppen. "Eerlijk gezegd, de zin om te voetballen was er ook niet meer. Als ik echt zin had gehad om door te gaan met spelen, was ik ergens naartoe gegaan, zelfs als ik moest verhuizen."

"Maar ik had het gevoel dat ik niet meer hoefde te voetballen. Niet alleen maar om geld te verdienen, om dan twee of drie weken later spijt te hebben", geeft hij toe.