Filip Joos doet gewaagde uitspraak: "Wanneer we over onze toppers zoals Lukaku, De Bruyne, Doku en Vertonghen spreken, moeten we ook hem daarbij rekenen"



Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! De Rode Duivel zullen in juni naar Duitsland trekken voor het EK. Daarvoor zal Domenico Tedesco zijn beste spelers nodig hebben. Op dit moment is er eentje die in heel goede vorm zit. In de Premier League won Aston Villa afgelopen weekend met 0-2 van Arsenal. Youri Tielemans was goed voor een assist en speelde de volle 90 minuten. Bij Extra Time waren ze duidelijk onder de indruk van de Rode Duivel. "Hij speelde tegen de Gunners lager dan normaal, omdat Douglas Luiz, de vaste nummer 6, geschorst was. Tielemans voetbalde in dienst van de twee middenvelders voor hem, wat bij de Rode Duivels ook gebeurt", zei Filip Joos volgens Sporza. Ook Franky Van der Elst had het allemaal gezien. "En dat deed hij perfect. Tijdens de match moest hij vaak snel onder druk reageren én steeds vooruit voetballen. Het moest allemaal snel gebeuren, maar hij was echt sterk." Domenico Tedesco heeft heel wat middenvelders om zijn basis te droppen. Volgens Van der Elst mag dat gerust Tielemans zijn. "De beste Tielemans heeft altijd zijn plaats in de driehoek op het middenveld." Filip Joos doet nog een gewaagde uitspraak. Hij ziet Tielemans als een topspeler bij de Rode Duivel. "Wanneer we over onze toppers zoals Lukaku, De Bruyne, Doku en Vertonghen spreken, moeten we ook Tielemans daarbij rekenen."



