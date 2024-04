Goed en slecht nieuws voor KRC Genk met oog op topper tegen Anderlecht

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk moet het al enkele weken zonder een paar spelers doen. Bryan Heynen heeft nog last van de buikspieren en wordt niet meteen terug verwacht.

Sinds de salonremise tijdens KVC Westerlo-KRC Genk hebben we Bryan Heynen niet meer gezien in een shirt van KRC Genk. Deze Champions' Play-offs kwam hij nog niet in actie.

Tegen Union SG ontbrak hij bij de selectie, redelijk onverwachts toen. Het bleek dat de Genkse kapitein last had van zijn buikspieren. Genk koos om voor een tweede opinie te gaan.

Volgens Het Belang van Limburg blijft het nog wachten op resultaat. Zo blijft Heynen nog out. Hij zal zaterdag niet op het veld staan voor de wedstrijd tegen Anderlecht.

Toch lastig voor de Limburgers dat de precieze ernst van zijn kwetsuur nog altijd niet geweten is. Maar er is ook goed nieuws uit de ziekenboeg.

Volgens de krant trainde Ken Nkuba wel weer mee met de groep. Hij speelde deze Champions' Play-offs ook nog geen wedstrijd en zat met een hamstringblessure.