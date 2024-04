'Schalke 04 wil speler wegplukken bij CPL-kampioen Beerschot'

Beerschot is sinds het voorbije weekend kampioen in de Challenger Pro League. Dat gebeurde zonder zelf te moeten spelen.

Een week eerder had Beerschot zich al verzekerd van de promotie naar de Jupiler Pro League, vorig weekend verwierf de ploeg van trainer Dirk Kuijt ook zekerheid over de titel in de Challenger Pro League zonder zelf in actie te komen.

Er zal in het tussenseizoen heel wat moeten gebeuren om de ploeg klaar te stomen voor het hoogste niveau, maar er zullen ook spelers weggeplukt worden door andere ploegen.

Volgens Het Laatste Nieuws is er heel concrete interesse van Schalke 04 voor linkerwinger Thibaud Verlinden. De ploeg van trainer Karel Geraerts lijkt stilaan zekerheid te hebben over een verlengd verblijf in de tweede Bundesliga en begint uit te kijken voor versterking.

Transfersom

Verlinden deelde dit seizoen tien assists uit en scoorde zelf ook vijf keer. Sportief directeur Marc Wilmots wil hem richting Schalke 04 lokken, maar er is ook de nodige interesse voor Verlinden uit de Engelse tweede klasse.

Verlinden heeft nog een contract voor één seizoen bij Beerschot. Recent werd de optie voor een extra seizoen immers gelicht, waardoor Beerschot een transfersom zal opstrijken als Verlinden de club verlaat. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 700.000 euro.