KVM-aanvoerder Schoofs blijft jagen op ex-club Gent, maar stoort zich wel aan een zaak waar hij het over wil hebben

Nu het opnieuw zo dicht bijeen ligt, geven ze bij KVM de jacht op Gent zeker niet op. Voor Rob Schoofs is het een strijd met zijn ex-ploeg in de Europe Play-offs.

Het verschil tussen beide teams is opnieuw slechts één punt, na de Gentse uitschuiver in Leuven. Nochtans had het heel anders kunnen lopen, want Mechelen kreeg het afgelopen weekend de zege ook niet cadeau. "Als we niet hadden gewonnen van Westerlo, was het zo goed als voorbij geweest", denkt aanvoerder Rob Schoofs.

"Dan gingen we heel moeilijke weken tegemoet, ook mentaal." En het had voor Gent een prikkel kunnen zijn om een dag later uit te lopen tot zes punten, maar nu geven de nummers 1 en 2 in de Europe Play-offs mekaar geen duimbreed toe. "We blijven in de buurt van Gent en hebben nu een mooie match om er iets van te maken."

Gent - KVM topper in Play-off 2

Zaterdag staat immers Gent - KVM op het menu. "In die topmatch gaan we het zo goed mogelijk doen. Sowieso zal het heel moeilijk worden om Gent te verslaan in deze play-offs. We willen gewoon in de buurt blijven, zodat we blijven spelen om te winnen. Anders zijn het nog lange weken zonder doel."

"We willen competitief zijn en Gent onder druk blijven zetten", is Schoofs duidelijk. De achilleshiel van KV is wel dat het recent makkelijk doelpunten slikt en dat stoort de middenvelder wel. "Dat is opvallend, want de voorbije maanden gebeurde dat totaal niet en wonnen we vaak met een sterke, stabiele verdediging."

Plots defensieve problemen bij KV Mechelen

Zo komen de verdedigers wel fel in het vizier. "Dat ligt natuurlijk niet enkel aan de verdediging, maar aan de hele ploeg. We stonden toen steeds stevig in blok en in organisatie. Momenteel is het iets te weinig defensief. Nu krijgen we in die eerste drie matchen in de play-offs iets te veel doelpunten tegen."

Volgens Schoofs is het geen zaak waar ze bij KV Mechelen al te licht over heen mogen stappen. "Dat is wel iets om over na te denken en om te kijken hoe dat komt. Het is wel een punt waar we het moeten over hebben, dat soms de intensiteit wegvalt", weet de sterkhouder van Malinwa ons te vertellen.