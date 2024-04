Marc Degryse zegt wie favoriet is bij Manchester City-Real Madrid en waarschuwt Kevin De Bruyne toch ook nog even

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester City zal het woensdagavond opnemen tegen Real Madrid in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League. Met de 3-3 van de heenwedstrijd, kan nog alles gebeuren.

Manchester City zal woensdagavond Real Madrid ontvangen voor de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League. Er staat veel op het spel voor beide ploegen.

In het Bernabeu werd het 3-3. Dit na enkele geweldige doelpunten. Vooral die van Phil Foden en Federico Valverde vielen op. Zullen we er woensdag weer van dat niveau zien?

City zal het met een speelklare Kevin De Bruyne mogen doen, anders dan afgelopen week. Toen was de Rode Duivel ziek voor de wedstrijd en moest hij meermaals overgeven.

Het is nooit makkelijk om te voorspellen wie door zal gaan na wedstrijden als dit. Toch waagt Marc Degryse een gokje. "De heenmatch was top. City is voor mij favoriet om door te gaan", vertelde hij bij de podcast 'vier-nul', volgens HLN.

Maar toch waarschuwt Degryse de ploeg van De Bruyne en Jérémy Doku ook. "Al weet je met die twee cowboys voorin bij Real - Vinicius en Rodrygo - natuurlijk nooit."