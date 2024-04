Union SG zag dat het nodig was en grijpt in na 0 op 9

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Union SG kon moeilijk slechter starten aan zijn play-offs. De Brusselaars pakten na drie nederlagen 0 op 9. Union heeft ingegrepen om de sfeer in de kleedkamer weer op orde te krijgen.

Union SG blijft achter met 0 op 9 in de Champions' Play-offs. Na drie nederlagen in evenveel wedstrijden, zat de groepssfeer niet zo goed. Afgelopen weekend nam Anderlecht de leidersplaats over van Union.

De club besloot dat het tijd was om in te grijpen om de sfeer in de spelersgroep te verbeteren. Die zou onder nul hebben gezeten, voor het eerst dit seizoen ontstonden er wat wrijvingen.

Volgens het Nieuwsblad werden alle frustraties van de groep op tafel gegooid in een groepsgesprek. Dit zou gewerkt hebben waardoor alle neuzen weer in dezelfde richting staan. De krant meldt dat de spelers weer zin hebben in het volgende duel.

Er volgden ook individuele gesprekken met coach Alexander Blessin. Bovendien zouden de spelers elkaar naast het veld ook vaker gezien hebben.

Zondag volgt de belangrijke wedstrijd tegen Club Brugge. Na de nederlaag tegen Anderlecht is het hoog tijd dat de Brusselaars punten beginnen te pakken in de play-offs.