Vanhaezebrouck haalt uit: "Gent is voor de pers nog niet hetzelfde als Club Brugge"

Vrijdag is traditioneel de dag van de persconferenties. Het was niet anders in Gent, waar Hein Vanhaezebrouck heel wat te vertellen had. De coach van de Buffalo's had het daarbij ook over het Europese succes van Club Brugge.

Om te beginnen: Hein Vanhaezebrouck is wel degelijk blij dat er een Belgische ploeg het goed doet in Europa. Het is voor hem ook meteen een reden om de fans van de Buffalo's te danken voor hun steun de voorbije jaren.

Maar er moest de oefenmeester van Gent toch iets van het hart. Volgens hem heeft Club Brugge wel heel veel publiciteit gehad voor hun wedstrijd in de kwartfinales van de Conference League tegen PAOK Saloniki.

"Hoeveel positieve publiciteit kreeg Club Brugge al niet voor de match in Griekenland, gewoon omdat er maar één ploeg nog in Europa actief was. Wij hebben dat in mindere mate meegemaakt, al is Gent voor de pers nog niet hetzelfde als Brugge", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Ook trots op het eigen verhaal

"Dit is ons dit seizoen helaas niet gegund geweest. Dat doet ook pijn voor onze fans. Zij kijken heel trots naar ons Europees verleden. Zij beleefden vorig seizoen West Ham, de uiteindelijke winnaar van de Conference League. Eigenlijk hadden we toen wel pech met de loting in de kwartfinales."

"Terecht dus dat er nu een zekere blik van jaloezie is richting Brugge, al zijn we ook blij dat er een Belgische club zo ver doorstoot. Wij hebben evenwel ook vaak het Europese verhaal geschreven na Nieuwjaar. Wij zijn veel gewoon en daarom bedank ik ook onze fans dat ze ons nu ook zo positief blijven ondersteunen. Zij zetten zich achter de ploeg."