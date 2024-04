Hugo Cuypers praat voor het eerst over het moeizame vertrek bij KAA Gent

KAA Gent verkocht Hugo Cuypers deze winter aan Chicago Fire. Nochtans lagen afgelopen zomer aanbiedingen van Hoffenheim en Bologna op tafel voor onze landgenoot.

Door mijn uitstekend seizoen werd ik ambitieus en wilde ik vertrekken. Bij de eerste gesprekken merkten we dat de deur voor een transfer openstond. Ik was ervan overtuigd dat ik zou weggaan”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Dat veranderde echter toen Sam Baro de club overnam en het bestuur van mening veranderde. KAA Gent had de centen niet meer nodig en van een transfer voor Cuypers was er plots geen sprake meer, iets wat hij zelf ook begreep.

Maar in augustus sloeg de sfeer om. “Tot ik echt besefte dat het een no go was. Daarna kende ik veel moeite om dat te verteren. Dat is niemand zijn fout. Iedereen gaat daar anders mee om. Zeven, acht jaar geleden was het zelfs geen droom om in een van de vijf grote competities te spelen. Dat leek me volkomen onmogelijk. En nu was ik daar plots zo dicht bij.”

Zijn prestaties leden er duidelijk onder, maar Cuypers vond het niet nodig om te delen dat de transferperikelen zijn voetbal beïnvloed hadden.

“Ik had dit seizoen niet het gevoel dat we een stap vooruit hadden gezet. De eerste maanden van Gent waren goed, maar niet uitstekend, terwijl ik dat na vorig seizoen wel hoopte. Van zes-zeven op tien naar acht-negen te gaan. De spelers die vertrokken, werden adequaat vervangen, maar een surplus kwam er niet bij. Dat speelde ook mee in mijn beslissing.”