Mandela Keita weet wat er misloopt bij Antwerp: "Daar moeten we aan werken, want dat was tegen Genk en Club Brugge ook het probleem"

Antwerp kon moeilijk slechter beginnen aan zijn play-offs. The Great Old pakte 0 op 9 en staat laatste in de Champions' Play-offs.

Antwerp begon met drie nederlagen in evenveel wedstrijden aan zijn Champions' Play-offs. Zondag krijgt de club alweer een nieuwe kans tegen Cercle Brugge.

Met een 0 op 9 aan de play-offs beginnen is niet ideaal. "Terwijl het vorig seizoen net omgekeerd was met negen op negen", vertelde Mandela Keita bij Het Laatste Nieuws.

"De dynamiek is helemaal anders, hé. Weet je: ik heb in onze eerste wedstrijden veel goede dingen gezien. In Anderlecht hadden we voor de rust en tot de rode kaart van Wijndal de volledige controle. We waren comfortabel aan de bal, de loopacties waren goed… Het liep vlot."

Keita weet ook waar het schoentje knelt. "Na de 1-0 hadden we het moeilijk om opnieuw in de match te komen. Dat is dan weer iets waar we aan moeten werken. Want ook tegen Genk en Club Brugge was dat het probleem."

Antwerp speelt ook nog de bekerfinale tegen Union SG. "Ik hoor veel zeggen dat we ons moeten focussen op de bekerfinale. Maar dat is niet waar. Eerst willen we goed presteren in de play-offs."

"Wij geven niet zomaar op. Zo denken wij niet, dat is niet onze ingesteldheid. Zolang het niet honderd procent zeker is dat er niets meer mogelijk is in de play-offs, geven we niet op", besluit Keita.