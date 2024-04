Iedereen is dol op Club Brugge-talent: "Wat een maturiteit. Ongelooflijk!"

Club Brugge heeft zich gekwalificeerd voor de halve finales van de Conference League na hun overwinning op PAOK (0-2). In die wedstrijd maakte Kyriani Sabbe een grote indruk. Iedereen voorspelt hem een grote toekomst.

Club Brugge was nochtans gehandicapt door verschillende afwezigen voor deze wedstrijd. Met name het ontbreken van Maxim De Cuyper, geschorst.

Nicky Hayen besloot daarom om de jonge Kyriani Sabbe, 19 jaar oud, op te stellen als rechterflankverdediger. Hij startte een beetje moeizaam aan de wedstrijd, maar Sabbe kwam daarna sterk opzetten.

Met een schitterende assist op de openingsgoal van Ferran Jutgla, speelde Sabbe een uitstekende wedstrijd. Sterk verdedigend en aanvallend ondernemend.

Bob Madou, de nieuwe CEO van Club Brugge, was erg blij na de wedstrijd. "Als we in een goede reeks zitten, zijn ook de jongeren van de partij," verklaarde hij aan de microfoon van de RTBF.

We merken ook de goede prestatie van Joel Ordonez op en de Europese primeur van Chemsdine Talbi. "We wisten dat we talenten hadden, maar als we zien hoe we hebben gespeeld, is het echt ongelooflijk en een goede ervaring voor hen ook. Voor hun maturiteit ook, om in de toekomst basisspelers te worden."