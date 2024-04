"Titelstrijd met vier, met één favoriet": wie pakt volgens u de titel?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

We zijn vier speeldagen ver in de Champions' Play-off en dat heeft al voor heel veel sensatie gezorgd. RSC Anderlecht is nog steeds leider, Club Brugge is nu echt helemaal komen opzetten en Union SG is leider af na een 0 op 12. Wat mogen we nog verwachten de komende zes speeldagen?

Union SG ging als riante leider de play-offs in, maar is na vier speeldagen en evenveel nederlagen (een 0 op 12) ondertussen leider af. Een dipje of het begin van een groter probleem? Dat zal de komende zes speeldagen nog moeten blijken.

Ondertussen staan de Brusselaars maar op de derde plaats, want het zag zondagavond Club Brugge de tweede plaats overnemen. En doordat ook Genk eerder dit weekend won van RSC Anderlecht is de spanning te snijden.

Vier teams binnen een spanne van vier punten met nog zes speeldagen. Over de zin en onzin van de play-offs en dan zeker de halvering van de punten is er de voorbije maanden ook al genoeg geschreven. Als we de huidige stand vergelijken met de stand zonder halvering, krijgen we ook gekke dingen.

Huidige stand:

1. Anderlecht 38

2. Club Brugge 36

3. Union SG 35

4. Genk 34

5. Antwerp 29

6. Cercle Brugge 29

Stand zonder halvering:

1. Union SG 70

2. Anderlecht 69

3. Club Brugge 61

4. Genk 57

5. Antwerp 55

6. Cercle Brugge 52

Dat er nog gesproken wordt over Club Brugge als mogelijke titelfavoriet? Dat had niemand vier weken geleden durven voorspellen, maar nu is het echt een mening van de analisten. Net met dank dus ook aan de halvering van de punten.

Opsteker voor Union SG: 8 op 13 voor de 'reguliere kampioen'

Zoals we vorige week al schreven: acht keer werd de ploeg die de reguliere competitie afsloot als leider ook kampioen in de play-offs, vijf keer gebeurde dat niet. Met 8 op 13 heeft Union dus statistisch gezien 62% kans om de titel uiteindelijk te pakken.

Als het van Marc Degryse afhangt? Dan is Anderlecht de favoriet. "Union zal wel met de meeste twijfels zitten en bij Genk en Club zal het geloof het grootst zijn, maar feit is dat Anderlecht er het beste voor staat", klinkt het in zijn analyse bij Het Laatste Nieuws.

"Als het verschil tussen de leider en de vierde in de stand maar vier punten bedraagt, met nog zes speeldagen te gaan, dan moet je concluderen dat er vier clubs moéten denken dat de titel nog mogelijk is."

Vorige week gaf u Club Brugge al het meeste kans op de titel. Na de zege op Union en de nederlaag van Anderlecht indachtig zijn we benieuwd naar wat u er nu van denkt. Ook uw mening telt. Geef ons aan wie volgens u kampioen wordt én geef in de reacties ook aan waarom.