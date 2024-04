Union SG-coach Alexander Blessin blijft geloven: "Ik denk niet dat Anderlecht de kwaliteit heeft om al zijn wedstrijden te winnen"

Union SG heeft deze zondag verloren van Club Brugge. De ploeg van Alexander Blessin staat nu op de derde plaats in de Champions' Play-offs.

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd uitte Alexander Blessin eerst zijn teleurstelling. "Het is moeilijk om te accepteren. Ik zag een zeer goed team op het veld. We waren beter dan Club Brugge. Het probleem komt van beide kanten: we incasseren domme doelpunten en scoren niet genoeg."

Blessin spreekt over het openingsdoelpunt, dat volgde na een fout van Anthony Moris. "We hebben er voor de wedstrijd over gesproken. In de laatste wedstrijden hebben we te makkelijk doelpunten tegen gekregen. Dat is iets waar we aan moeten werken."

Maar Blessin wilde ook het positieve onthouden. "We moesten deze wedstrijd winnen. Het doet pijn, maar gelukkig is de volgende wedstrijd over 3 dagen. We hebben ons ware gelaat getoond. Ik ben tevreden over veel dingen."

"Er zijn nog 18 punten te verdienen. Er kan nog veel gebeuren (...) We moeten geen medelijden met onszelf te hebben. We zullen van niemand hulp krijgen, van de scheidsrechter of wie dan ook."

Union staat nog steeds derde in het klassement en heeft zijn lot nog in eigen handen. Blessin blijft erin geloven."Ik ben niet goed in wiskunde, maar ik denk dat mijn berekeningen kloppen."

"Ik denk niet dat Anderlecht de kwaliteit heeft om al zijn wedstrijden te winnen. Brugge en Genk zitten in een goede reeks. Maar hoelang blijft dat duren? Wij hebben wat moeilijkheden. De vraag is: 'Hoe lang nog?'. "

"Maar ik wil niet over de titel praten, niet als we vier wedstrijden op rij hebben verloren. Het belangrijkste is om te vechten en te proberen een goede dynamiek terug te vinden", besluit Blessin.