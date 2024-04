Cercle-coach Miron Muslic heeft groot probleem voor match tegen Anderlecht

Cercle Brugge leed zondag zijn eerste nederlaag in de Champions' Play-offs tegen Antwerp. Woensdag moet het alweer op bezoek bij Anderlecht en dat wordt wellicht een probleem.

Cercle Brugge had tegen Antwerp de betere kansen in de eerste helft, maar maakte die niet af. Denkey trapte net voor de rust over de bal bij een grote kans, de schicht van Van der Bruggen ging maar net naast.

Nog maar voor de tweede keer in 2024, waarin Cercle 14 wedstrijden speelde, kon het niet scoren. "We hadden onze momenten, maar die moet je wel benutten", gaf coach Miron Muslic eerlijk toe.

Cercle-verdediging bezorgt Muslic kopzorgen

In de tweede helft slikte Cercle Brugge dan een tegengoal, wat tot een eerste nederlaag in de Champions' Play-offs leidde. In het slotkwartier kregen vier spelers van Cercle ook nog een gele kaart.

Daar spraken Van der Bruggen en Somers al hun ongenoegen over uit. Het bezorgt Miron Muslic wel kopzorgen. In de eerste helft viel verdediger Utkus uit met een blessure, Daland kreeg al zijn derde gele kaart in de play-offs en is geschorst.

Er is ook nog de schorsing van Popovic, waardoor Muslic maar liefst drie centrale verdedigers mist tegen Anderlecht. "Geen idee hoe ik onze defensie dan zal samenstellen. Maar we zullen proberen om toch nog verrassend uit de hoek te komen."