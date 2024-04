Is zijn seizoen ook voorbij? 'Na blessure van Hazard heeft Anderlecht ook slecht nieuws over andere sterkhouder'

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht maakt zich zorgen om Yari Verschaeren. Ook tijdens het tweeluik tegen Cercle Brugge zal de middenvelder zijn rentree niet maken. Komt hij dit seizoen nog in actie?

RSC Anderlecht zag Thorgan Hazard al uitvallen met een zware knieblessure. De sterkhouder van paars-wit mag zelfs een kruis maken over kalenderjaar 2024.

Francis Amuzu is inmiddels opnieuw fit en Brian Riemer hoopte dat ook Yari Verschaeren deze week zijn wederoptreden zou kunnen maken.

© photonews

En dat is broodnodig. De snelheid van Amuzu én de creativiteit van Verschaeren zijn twee wapens in de titelstrijd. Zeker nu Club Brugge tot op amper twee punten van de Belgische recordkampioen is genaderd.

Het Laatste Nieuws laat echter weten dat het wederoptreden van Verschaeren niet voor de komende wedstrijden zal zijn. Meer zelfs: het jeugdproduct moet extra onderzoeken ondergaan.

Komt Yari Verschaeren dit seizoen nog in actie?

Verschaeren kampt met de hamstrings en is simpelweg niet klaar om te spelen. Meer zelfs: zal de middenvelder dit seizoen nog aan voetballen toekomen? Het is momenteel een héél groot vraagteken…