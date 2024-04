Kampioenenviering Beerschot: waagt De Wever zich aan wie de ploeg van 't stad is?

Maandagavond werd Beerschot op het stadhuis van Antwerpen ontvangen. Bart De Wever zette de kampioen van de Challenger Pro League in de bloemetjes.

De feestelijkheden voor de titel van Beerschot gaan onverminderd voort. Na de huldiging van afgelopen vrijdag in het stadion werd de ploeg nu ook op het Schoon Verdiep ontvangen door burgemeester Bart De Wever.

De Wever sprak lovende woorden over de ploeg, maar waagde zich niet aan een straffe uitspraak over de rivaliteit met Royal Antwerp FC. “Wie de ploeg van het stad is, dat laat ik in het midden. Maar het zijn twee clubs die een breed maatschappelijk engagement hebben”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

Heruitvinden

“De club groeide uit tot een absolute topclub met verschillende landstitels. Beerschot stond garant voor spektakelvoetbal met Rik Coppens in de jaren vijftig en Juan Lozano in de jaren zeventig. Zeven landstitels, drie bekers. Dat spreekt voor zich.”

De laatste decennia liep het echter veel moeilijker en ook dat ging De Wever niet uit de weg. “Elke keer slaagt Beerschot erin om als een feniks uit de as te herrijzen. Dat is echt indrukwekkend. Ik denk dat daar twee oorzaken voor zijn. Ten eerste: die fanatieke aanhang die je hier buiten hoort. De tweede factor is de clubleuze: tene quod bene. Behoud wat goed is. Beerschot is een weerbare traditieclub die zich al een paar keer moest heruitvinden.”