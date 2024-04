Meest geliefde en meest gehate persoon weg bij Beerschot? Statement van de club de wereld ingestuurd

Heel wat pionnen verlieten dit seizoen al kampioen Beerschot. Aan die exodus in de bestuurskamers lijkt maar geen einde te komen.

“Damen buiten”, dat was de niet mis te verstane boodschap die de supporters van Beerschot maandagavond over hadden tijdens de kampioenenviering voor ondervoorzitter en bestuurslid Walter Damen.

De advocaat voelde zich blijkbaar zeer bedreigd door de fans, waardoor hij onder politiebegeleiding de plaats moest verlaten. Volgens Gazet van Antwerpen overweegt hij nu ook de club te verlaten, na voorzitter Francis Vrancken. De supporters achten Damen verantwoordelijk voor het binnenhalen van eigenaar United World. Hij wordt dan ook de malaise die er nu is aangewreven.

Thorsten Theys, binnengehaald als nieuwe CEO bij Beerschot, zou een nieuwe structuur bij de club uitwerken. Daarin zou geen plaats meer zijn voor technisch directeur Gyorgy Csepregi; voegt de krant eraan toe.

De Hongaar is bijzonder populair bij de fans nadat hij met weinig middelen een ploeg wist samen te stellen die de titel pakte in de Challenger Pro League, maar dat zou Theys niet bepaald zinnen. Hij zou Gauthier Ganaye willen naar het Kiel halen. Die is nu aan de slag bij RWDM, maar werkte in het verleden aan de zijde van Theys bij KV Oostende. Ganaye ontkent voorlopig een mogelijke overstap.

Clubstatement

Ondertussen komt Beerschot op zijn website met een statement dat Thorsten Theys huidig sportief directeur Gyorgy Csepregi niet aan de kant wil schuiven.

“Ik had mezelf voorgenomen om de eerste weken niet officieel te verschijnen in pers en media en overall een zeer low profile te houden”, vertelt Thorsten Theys. “Ik wilde me eerst een goed beeld vormen van de situatie. Na één week kan ik al zeggen dat ik mij heel bewust ben van de huidige dynamieken en de gespannen situatie rond de club. En ik kan alleen maar zeggen dat ik het heel erg jammer vind dat er de afgelopen dagen leugens zijn verschenen over mij en mijn intenties bij deze club.”

“Ik las dan ook met verbazing het nieuws dat ik sportief directeur Gyorgy Csepregi zou buiten willen werken en in zijn plaats een nieuwe sportief directeur zou willen aanstellen. Dit is absoluut niet het geval. Ik ben tijdelijk aangesteld om de continuïteit van operationele en dus zakelijke kant van de club te waarborgen. Ik heb geen beslissingsrecht over zulke materie en mij daar dus aan linken is een zware leugen. Sterker nog: dit is een persoonlijke aanval op mezelf die mijn positie bij de club totaal onwerkbaar maakt.”