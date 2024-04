Antwerp-coach Mark Van Bommel speelt opvallende mindgames met Union-coach Blessin en legt enorm veel druk bij hen: "Ik denk erover na..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp staat voor een dubbele confrontatie met Union SG. The Great Old speelt in zijn volgende vier wedstrijden, maar liefst drie keer tegen de Brusselaars.

En dus zullen we mogen genieten, drie keer Antwerp tegen Union SG. Donderdag vindt de eerste ontmoeting plaats op de Bosuil. Zondag trekt de club naar Brussel. Mark Van Bommel blikte vooruit, met opvallende mindgames. "Probeer ik iets tactisch met het oog op de finale of niet?", begint de Antwerp-coach volgens Het Laatste Nieuws. "Of ik probeer morgen iets en zondag doe ik normaal… — daarmee weet Union nóg niets, hé." "Ik denk erover na… Stel, ik gooi een en ander om, ik probeer iets met het oog op de bekerfinale. Als dat mislukt, ben ik wel een stukje wijzer in de voorbereiding op de finale, maar dan heb ik de play-offs weggegooid", gaat hij verder. "Lukt het wél, dan heb ik in mijn kaarten laten zien. Misschien moet ik morgen wél iets proberen en zondag normaal doen. Of omgekeerd." Nadien legde de coach enorm veel druk bij de tegenstander. "Maar eigenlijk wil ik niet praten over hen; dat zou niet mooi zijn. De druk ginder moet extreem hoog zijn. Je hebt slechts twee keer verloren in dertig competitiewedstrijden en dan verlies je er ineens vier in de play-offs." "De pers die erop springt… Als trainer is zoiets heel moeilijk te managen, denk ik zo. Dan mag je vooral niets omgooien, dan moet je doorgaan met hetgeen je bezig bent", besluit Van Bommel.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (25/04).