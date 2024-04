Matazo krijgt complimenten van Van Bommel, maar loopt straks weer de deur uit

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp kon tegen Cercle Brugge eindelijk nog eens proeven van de zege. De gehuurde Eliot Matazo mocht voor het eerst in de basis starten.

Na het vertrek van Arthur Vermeeren klopte Antwerp nog aan bij Monaco om Eliot Matazo voor een half jaar te huren. Tot nu toe mocht hij enkel wat invallen, hij kreeg maximaal een tiental minuten van Mark van Bommel.

Tegen Cercle Brugge kreeg Matazo de voorkeur op Yusuf. Hij mocht meteen 83 minuten meespelen, een veelvoud van de 28 minuten die hij daarvoor kreeg. En Matazo speelde ook goed.

"Telkens we konden uitbreken, was Eliot erbij betrokken. Hij gaf het elftal rust", gaf Mark van Bommel hem complimenten. "Eliot is een vaardige speler met overzicht aan de bal." Matazo kan eindelijk van de stempel van eeuwige belofte af raken.

Matazo niet lang meer bij Antwerp

Matazo overtuigde dus, maar waarom duurde het zolang voor hij een kans kreeg? "Dat is het moeilijke aan trainer zijn. Tussen 25 spelers moet je een keuze maken. De ene week kijk je er zo naar. De andere week toch weer anders", zei Van Bommel.

Na zijn prestatie tegen Cercle wordt Matazo tegen Union opnieuw in de basis verwacht. Daarin zal hij zichzelf zo veel mogelijk aan de buitenwereld moeten tonen, want er komen nog maximaal zeven wedstrijden bij Antwerp aan voor Matazo opnieuw naar Monaco vertrekt.