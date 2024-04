Union SG-coach Alexander Blessin gebruikte speciale manier om boodschap aan zijn spelers over te brengen voor "belangrijkste matchen van het seizoen"

Union zal het donderdagavond opnemen tegen Antwerp. Kunnen de Brusselaars hun eerste punten pakken in deze play-offs.

Het kan moeilijk nog slechter gaan voor Union momenteel. De club heeft al vier nederlagen geleden in evenveel wedstrijden deze Champions' Play-offs.

De club stond een paar weken geleden comfortabel bovenaan het klassement, maar zakte ondertussen al naar de derde plaats. Vooral mentaal lijkt het moeilijk te gaan met de club.

Maar daar wil Alexander Blessin aan werken. Voor de "twee belangrijkste matchen van het seizoen", heeft hij zijn spelers video's laten zien om hen goede moed te geven.

"Weet je wat ik gedaan heb deze week? Ik heb de jongens een paar video’s laten zien", begon hij bij Het Laatste Nieuws. "Eentje over Manchester City - de serie die op Netflix te zien is. Zij verloren op een bepaald moment ook een paar wedstrijden op rij."

"Elke ploeg kent op een bepaald moment problemen. Wij zijn daar geen uitzondering op. De tweede video was van Michael Jordan. Daarin zegt hij: ‘Ik heb in mijn leven vaak gefaald. Net daarom ben ik geslaagd’. Die boodschap wilde ik meegeven aan de spelers. Het is niet belangrijk als je faalt, het is van belang hoe je ermee omgaat", besluit Blessin.