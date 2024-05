Antwerp staat dicht bij een nieuwe trainer voor volgend seizoen

Antwerp maakt volop werk van de opvolger van Mark van Bommel. Zoals eerder al uitlekte, stond Jonas De Roeck hoog op het verlanglijstje. Nu blijkt dat hij momenteel dé topkandidaat is.

De Roeck is een ex-speler van Antwerp en werd dit seizoen ontslagen bij Westerlo na een reeks mindere resultaten. Maar niemand die twijfelt aan zijn kwaliteiten. Hij voldoet ook volledig aan het profiel dat Antwerp zoekt: een jonge, ambitieuze coach, die de competitie kent en jeugd kan beter maken.

CEO Sven Jaecques neemt de onderhandelingen voor zijn rekening nu Marc Overmars nog geschorst is. En die verlopen goed, weet GvA. De Roeck heeft uiteraard wel zin in een avontuur bij The Great Old. Een topclub en een club die hij kent.

Over de mogelijkheid om trainer van Antwerp te worden zei hij eerder - toen hij nog trainer was van Westerlo - dit in de podcast van GvA. “Als die mogelijkheid zich ooit voordoet, zal ik bekijken of de omstandigheden juist zijn en of het de juiste stap is. Maar het zou zeker speciaal zijn als ik daar kan tekenen. Niet alleen voor mij. Ook de mensen rondom mij zouden fier zijn.”

Nu De Roeck zonder club zit, maakt het alles ook veel makkelijker. Voor Overmars was een nieuwe Nederlander als trainer geen voorwaarde. De Roeck is tactisch ook heel onderlegd en zal met een verjongde groep moeten werken.

Eerder werkte hij ook al bij de RSCA Futures en zette daar fantastische resultaten mee neer. Dat speelt mee in de beslissing, want Antwerp zal de kaart van de jeugd trekken, ook op transfervlak.