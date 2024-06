'Geen Broos of Dury: deze beslissing neemt Club Brugge over technisch directeur'

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge werkte een totaal nieuwe structuur uit vanaf volgend seizoen. Daarvoor ontbrak voorlopig nog een technisch directeur.

Toen Vincent Mannaert eind vorig jaar besliste om zijn job bij Club Brugge op het einde van het voorbije seizoen te beëindigen werkte Club Brugge een nieuwe structuur uit, waarbij de job van de CEO opgesplitst werd.

Director of football Dévy Rigaux is verantwoordelijk voor de transfers. Sports director Maarten Dedobbeleer vult hem aan. Beiden zijn ook nauw betrokken bij het werk van coach Nicky Hayen.

Er was ook een functie van technisch directeur voorzien, waarvoor onder andere de namen van Hugo Broos en Francky Dury vielen. Maar zover zal het echter niet komen.

Volgens Het Nieuwsblad heeft blauwzwart de beslissing genomen om toch geen technisch directeur aan te stellen. De sportieve leiding, met Dévy Rigaux en Maarten Dedobbeleer, loopt op wieltjes. Een technisch directeur zou geen meerwaarde bieden.

Dat hebben voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Bob Madou volgens de krant beslist. De Nederlander John de Jong was de eerste die in beeld was, daarna ook Broos en Dury.

Wie wel deel zal uitmaken van de sportieve cel is Lucas Verhaeghe. De zoon van voorzitter Bart wordt recruitment manager, als rechterhand van Rigaux, maar hij wordt ook bestuurder van de club.