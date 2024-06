Amadou Onana toont zich volwassen na verschrikkelijke start van het EK: "Op dat gebied is er geen probleem"

Jérémy Doku heeft een fatale fout gemaakt bij het Slowaakse doelpunt. Maar je zult niemand bij de Rode Duivels vinden die hem kwalijk neemt, en zeker niet Amadou Onana, die als een echte kapitein reageerde toen hij erover sprak.

Amadou Onana is momenteel niet de kapitein van de Rode Duivels. Volgens de hiërarchie draagt eerst Kevin De Bruyne de band en nadien Romelu Lukaku. Toch weten we allemaal dat Onana kans maakt om op een dag aanvoerder bij de nationale ploeg te worden.

Hij liet weer merken wat voor een leider hij kan zijn. Na afloop verdedigde hij Jérémy Doku die bij het tegendoelpunt de mist in ging.

"Jérémy? Hij moet blijven doen wat hij doet, ik heb hem niets te verwijten. Voetbal is een teamsport, we winnen samen, we verliezen samen", klonk het bij Onana.

Onana verdedigt zijn ploegmaats

"Jérémy is een buitengewone speler. Weinig spelers hebben zijn dribbelcapaciteiten, zijn snelheid. Het enige wat ik hem kan zeggen is om op deze manier door te blijven gaan."

Tegen Slovakije ontbrak het aan efficiëntie en geluk. "Het is een beetje gemakkelijk om vandaag te zeggen dat we moeite hebben met scoren. Volgens mij hebben we de laatste wedstrijd met 3-0 gewonnen", herinnert Onana zich. "Ik denk niet dat er op dat gebied een probleem is".

De speler van Everton had zelf een assist kunnen geven aan Romelu Lukaku, maar die stond buitenspel. Sommige beelden tonen aan dat Onana's kopbal recht op doel afging. "Ik heb de beelden niet teruggezien, en sowieso heeft Romelu een spitsenreflex, dat is wat van hem wordt verwacht", besluit Onana, opnieuw erg volwassen.