'Antwerp troeft Anderlecht & co af: medische testen op dinsdag'

Enkele dagen geleden kwam al naar buiten dat zowel RSC Anderlecht als Royal Antwerp FC interesse hadden in de 19-jarige polyvalente verdediger Rosen Bozhinov van het CSKA 1948. Daar speelt hij sinds februari in de A-ploeg.

De jongeling kreeg in februari nog een contractverlenging tot juni 2026, waardoor hij niet gratis kan worden opgepikt - iets wat anders wel het geval had kunnen zijn. En dus moet Antwerp in de buidel tasten.

Antwerp troeft Anderlecht en buitenlandse teams af

Volgens Bulgaarse bronnen zou er ondertussen al een overeenkomst gevonden zijn met Royal Antwerp FC, dat op die manier dus Anderlecht weet af te troeven. Er waren ook heel wat buitenlandse clubs die hem wilden inlijven.

Porto, Benfica, Palermo en Manchester City waren namelijk slechts enkele van de andere teams die achter het net vissen. Een paar dagen geleden lieten we al duidelijk verstaan dat een deal dichtbij was en er gepraat werd.

🔴⚪️ Infos #RAFC :

🏥🇧🇬 Bulgarian talent Rosen Bozhinov will undergo medical tests with Royal #Antwerp FC tomorrow.

Soon a done deal and official announcement.

Nu is er goed nieuws vanuit Antwerp. Volgens Sacha Tavolieri is er een overeenkomst gevonden en zullen er op dinsdag medische testen volgen. Daarna sluit niets nog een overstap uit richting The Great Old.

De marktwaarde van de Bulgaarse verdediger - die zowel centraal als op de flanken kan worden uitgespeeld - wordt geschat op 200.000 euro. Hij kwam pas afgelopen winter over van de B-kern van CSKA 1948.