"Dit baart me zorgen": analist ziet een groot pijnpunt en kijkt daarbij naar Tedesco

De Rode Duivels zijn hun EK met een negatieve noot begonnen. Tegen Slovakije werd met 0-1 verloren. En dus is het alle hens aan dek de komende twee wedstrijden. Ook de keuzes van de bondscoach werden gehekeld.

"Ik ging er vanuit dat de Rode Duivels hun groep makkelijk zouden winnen. Het is een moeilijke vraag of dit nog goed komt, want ik had ook niet verwacht dat Roemenië met 3-0 ging winnen van Oekraïne", aldus Imke Courtois bij Sporza.

Frank Boeckx gelooft er wel nog in en verwacht in de volgende twee wedstrijden een overwinning: "Oekraïne was ondermaats en Roemenië was voor mij het zwakke broertje in de groep. 6 op 9 moet zeker nog kunnen."

© photonews

De gewezen doelman van Anderlecht haalt daarbij ook aan dat er met onder meer Vertonghen en Witsel nog pionnen terug zullen komen die voor stabiliteit kunnen zorgen. Dat kan een slok op de borrel schelen in de komende twee wedstrijden.

Teleurstelling in de communicatie

Toch was er ook wel wat kritiek op de aanpak van Domenico Tedesco in de analyse: "Ik was niet tevreden over de positie van Carrasco. Hij stond niet hoog genoeg, er was niet genoeg lef aan de bal. Het baart me zorgen dat het niet tijdens de match is gecommuniceerd."

"Dat vond ik raar. Het was aan de kant van de bondscoach dat Carrasco stond en hij heeft ook niet ingegrepen en hem hoger op het veld gestuurd", aldus nog Boeckx. Waarop Courtois nog eens inpikte: "Ik hoop dat Tedesco het niet gaat overdenken. Het is de eerste keer dat hij me wat teleurstelt in de communicatie."