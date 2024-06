📷 'Broer van Francis Amuzu heeft een nieuwe club gevonden'

Joseph Amuzu was eigendom van KV Mechelen, maar speelde vorig seizoen in Nederland. Hij trekt ook volgend seizoen naar onze noorderburen, maar zal nu uitkomen voor FC Dordrecht.

FC Dordrecht versterkte zich deze zomer al met de komst van Dean Zandbergen, Sem Valk, en Igor Daniel da Silva — maar er zijn nog versterkingen op weg naar de club

De club heeft namelijk Joseph Amuzu weten te strikken. De 19-jarige linksbuiten kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor Helmond Sport, waar hij in 35 wedstrijden 3 goals en 3 assists voor wist te scoren.

Amuzu tekent in Nederland een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een extra seizoen. Dordrecht werd afgelopen seizoen vierde in de Nederlandse tweede klasse.

Joseph is de vijf jaar jongere broer van Francis Amuzu die bij RSC Anderlecht in de Jupiler Pro League speelt.

šŸ“¢ Possible Departure - (Jong) KV Mechelen



šŸ‡§šŸ‡Ŗ Joseph Amuzu, brother of šŸ‡§šŸ‡Ŗ Francis Amuzu (Anderlecht), will sign with FC Dordrecht.#JPL #TransferNews #Mechelen https://t.co/rtxKhuhl7d pic.twitter.com/e7A4PEbiVc