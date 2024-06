'Genk geeft niet op en gaat nog meer dan vijf miljoen euro geven voor gewenste spits'

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

Het is KRC Genk menens in de strijd om de Zuid-Koreaan Oh Hyeon-Gyu. Een weekje geleden was er al sprake over de mogelijke komst van de speler, nu willen ze nog een stapje verder gaan. En hij wordt niet de enige aanwinst.

KRC Genk houdt rekening met een mogelijk vertrek van Tolu Arokodare en moet dus op zoek naar een aantal versterkingen vooraan. Daarin kwamen ze een week geleden al aan bij de Zuid-Koreaan Hyeon-gyu Oh. Dat is een Zuid-Koreaanse spits die op dit moment voor Celtic in Schotland speelt. Genk en de speler zouden al een tijdje geleden een persoonlijke overeenkomst voor een deal op lange termijn hebben gesloten. © photonews Beide clubs zijn nog aan het onderhandelen over de transfersom. KRC Genk was al bereid om tot vijf miljoen euro te bieden, maar dat leek vorige week nog niet genoeg om hem ook effectief te kunnen gaan aantrekken. Vijf miljoen euro onvoldoende? Dat is een stevig bedrag, want volgens Transfermarkt is de speler op dit moment 1,8 miljoen euro waard. De speler is zelf helemaal te vinden om in de Jupiler Pro League zijn carrière een nieuwe start te geven. Een eerste bod werd echter geweigerd. En dus willen ze bij Genk nog een stapje verder gaan in hun zoektocht naar een spits. Ze zouden een nieuw bod willen voorbereiden om de spits in huis te gaan halen. Benieuwd of ze hem daarmee dan wél kunnen losweken.