📷 OFFICIEEL Mbaye Leye heeft uitdaging voor seizoen 2024-2025 beet

Mbaye Leye blijft ook volgend seizoen trainer van RFC Seraing. Dat liet de club weten via zijn officiële kanalen.

Mbaye Leye werd in de loop van vorig seizoen bij Seraing aan boord gehaald om de club in de Challenger Pro League te houden.

Dat lukte niet, waardoor de Luikse ploeg in twee seizoenen tijd van de Jupiler Pro League wegzakte naar het niveau van het amateurvoetbal.

Maar Seraing had geluk bij een ongeluk. Door het faillissement van KV Oostende mag de ploeg volgend seizoen toch aantreden in de Challenger Pro League.

Dat zal opnieuw met Mbaye Leye als trainer zijn. “RFC Seraing is verheugd om aan te kondigen dat Mbaye Leye opnieuw de leiding zal hebben over ons vaandelteam in het komende Challenger Pro League seizoen”, klinkt het.

“Onze Senegalese coach bevestigde dinsdag in aanwezigheid van Bernard Serin en Mario Mendoza dat hij zijn avontuur bij onze club zal voortzetten! RFC Seraing is blij met dit nieuws en wenst zijn coach nogmaals veel succes onder onze kleuren!”

De voormalige rechtsback van Seraing, Francesco D'Onofrio, tekende een nieuwe overeenkomst als assistent.

