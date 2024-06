🎥 Rik Verheye luistert gesprek tussen Maxim De Cuyper en bondscoach af en vertelt alle pittige details

Rik Verheye stond bij Maxim De Cuyper toen die vernam dat hij in de EK-selectie zat. Dat zorgde voor een hilarische reactie van de speler van Club Brugge.

Club Brugge werd kampioen in de Jupiler Pro League. Daags na het behalen van de negentiende landstitel vierde blauwzwart op de Grote Markt in Brugge zijn titel.

Achteraf hielden de spelers nog een feestje. Ook televisiegezicht Rik Verheye was van de partij. Hij stond bij Maxim De Cuyper toen die een telefoontje kreeg van bondscoach Domenico Tedesco om te zeggen dat hij in de EK-selectie zat.

Dat vertelde Verheye in een aflevering van de voetbalpodcast MidMid Meister. “Een telefoontje om kwart voor elf op een maandagavond, na een kampioenenviering waar hij met een gin-tonic in zijn hand stond. Tedesco zei: ‘Because you are a very confident player’, waarop De Cuyper ‘Yes yes I am. That is true.’ antwoordde.”

“Brandon Mechele stond daar, Hans Vanaken en Simon Mignolet. Zij waren allemaal niet geselecteerd. ‘Ik ben erbij’, zei De Cuyper. ‘Dat moet je kunnen ,he. Nog nooit opgeroepen en nu meteen naar een eindronde. Nu jij!’”

Bekijk het relaas van Rik Verheye in de video hieronder.