'Geïnteresseerde ploeg duwt door voor Belgisch toptalent van KAA Gent en beslissing nadert met rasse schreden'

KAA Gent heeft één van de grote Belgische toptalenten in zijn rangen. Het is maar de vraag hoe lang dat nog het geval zou zijn.

De Buffalo's wisten goed genoeg dat het een uitdaging zou zijn om de 16-jarige Jorthy Mokio te kunnen houden. Ondanks zijn jonge leeftijd kon de verdediger het voorbije seizoen al doorstromen naar de eerste ploeg. Enkele weken geleden klonk het dat Ajax en Barcelona interesse in hem toonden, dan weet je hoe laat het is.

KAA Gent deed zelf ook nog wel een ultiem voorstel om hem toch langer te kunnen houden. Ondertussen is het bekend dat Barcelona heeft afgehaakt, maar er met PSV Eindhoven weer een nieuwe gegadigde in de race is gesprongen. De nabije toekomst van Mokio lijkt dus in België of bij een Nederlandse topclub te liggen.

PSV is nog volop bezig met Jorthy Mokio, een 16-jarige centrale verdediger van KAA Gent die tot een van de grootste talenten van België mag worden geschaard. Barcelona en Ajax zijn er ook mee bezig (geweest). Beslissing nadert. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 20, 2024

Volgens Rik Elfrink, PSV-watcher bij het Eindhovens Dagblad, is het de Nederlandse landskampioen menens. Hij meldt dat PSV nog altijd volop bezig is om Mokio naar Eindhoven te halen. Ook hij wijst op de concurrentie van Barcelona en Ajax in dit dossier, al lijkt het erop dat zeker die uit Catalaanse hoek tot de verleden tijd behoort.

Een definitieve beslissing zou nu stilaan toch wel dichtbij komen. Dat zou Mokio ook de nodige duidelijkheid verschaffen over bij welke ploeg hij zich de eerstvolgende jaren kan ontwikkelen. Zolang hij niet elders getekend heeft, kunnen ze bij Gent het waterkansje op een verlengd verblijf ook nog altijd koesteren.