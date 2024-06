Marc Degryse komt met lof voor wonderkind op EK en zet hem naast Doku

Het EK is een ongelofelijk uitstalraam voor de spelers. Analist Marc Degryse likt duimen en vingers af bij al dat talent.

Het EK heeft ons tot dusver niet ontgoocheld, als we de uitslag van de Rode Duivels tegen Slovakije eventjes buiten beschouwing laten.

Er vielen aardig wat doelpunten en heel wat grote namen lieten zich al van hun beste kant zien. “Kijk, je hebt spelers die niet meer verrassen. Spelers van wie je alles al hebt gezien”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

“Cristiano en Pepe bij Portugal, bijvoorbeeld. Of de Kroaten. Dat is geen waardeoordeel dat ik vel, integendeel zelfs, het is louter wat je ziet, wat je weet van die spelers. Ik leun achterover bij Cristiano.”

Maar dan is er ook een generatie met piepjonge spelers waarvoor Degryse op het puntje van zijn stoel gaat zitten en hem telkens weer verbazen. “Lamine Yamal van Spanje, 16 jaar - 16 jaar, hé! Arda Güler van Turkije, 19 jaar. Jude Bellingham van Engeland, 20 jaar. En Jamal Musiala en Florian Wirtz van Duitsland, allebei 21 jaar.”

Degryse vraagt zich zelfs af of Yamal nog beter kan. “Hij is nu al absolute wereldtop. Elke keuze is juist, elke balaanname is goed, elke pass is goed - zoals die assist op het doelpunt van Carvajal in de eerste wedstrijd van Spanje.”

“Als ik dat vergelijk met Doku - en het gaat er mij niet om om het talent van Doku in vraag te stellen -, dan stel ik vast dat Doku al zowat vijf jaar op het hoogste niveau speelt, terwijl Yamal al op zijn 16de beslissend is op een EK”, besluit Degryse.