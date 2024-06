📷 OFFICIEEL RSC Anderlecht legt 'een van de meest belovende speler van generatie 2009' vast

Joshua Bethume heeft zijn eerste profcontract getekend bij RSC Anderlecht. Het jonge talent zette afgelopen vrijdag, op zijn 15de verjaardag, zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen bij Sporting.

Joshua is een van de opkomende talenten van de generatie 2009. Hij begon met voetballen bij BX Brussels toen hij nog maar 5 jaar was en werd snel opgemerkt door RSCA. Joshua en zijn ouders werden overtuigd door het sportieve project van Sporting, waar hij zich in 2016 definitief aansloot.

De jonge Brusselaar voelde zich al snel als een vis in het water in een van de meest veelbelovende leeftijdscategorieën van Neerpede. Josh (zoals hij op de academie wordt genoemd) kan op het middenveld of als rechtsback spelen en is dankzij zijn polyvalentie een zegen voor zijn jeugdcoaches.

Gevraagd naar zijn kwaliteiten, noemt Joshua percussie, techniek en visie. Hij laat zich inspireren door een speler als Mario Stroeykens, wiens impact op het veld hij bewondert. Als fan van Sporting droomt Joshua ervan om ooit zijn debuut te maken in het Lotto Park, voor zijn lievelingsclub.

Volgend seizoen zal de ket van Neerpede voor de U18 spelen. Tijdens het seizoen 23/24 onderscheidde Joshua zich in de Future Cup, waar hij samen met zijn twee jaar oudere ploeggenoten enkele sterke prestaties neerzette tegen Europese topclubs zoals PSG en Sporting Portugal.

Academy Director Mikkel Hemmersam: “Joshua is een moderne, dynamische en veelzijdige jonge speler. Hij combineert een goede mentaliteit met uitstekende balvaardigheden. We kijken ernaar uit om zijn ontwikkeling de komende seizoenen te volgen.”