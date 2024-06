Frank Raes en Evert Winkelmans zeer kritisch na draak van een match: "Die bondscoach onmiddellijk ontslaan"

Op het EK in Duitsland hebben we al een aantal heel mooie wedstrijden gekregen, maar ook al een paar absolute draken van matchen. Denemarken - Engeland was in ieder geval niet om over naar huis te spreken.

De prestatie van The Three Lions tegen Denemarken was beneden alle peil. Er werd weliswaar niet verloren en door het 1-1 gelijkspel doen ze eigenlijk een goede zaak in hun groep, maar daarmee is al het goede al gezegd. De kranten waren dan ook furieus en ook tijdens de wedstrijd waren de analisten in Engeland bij monde van Richards en Shearer al bijzonder kritisch. Dat de Engelsen in het slot van de wedstrijd zelfs blij waren met een gelijkspel is veelzeggend. Dat viel ook de mensen van MidMid Meister op. "Ze zijn gewoon aan het wachten", aldus Frank Raes. "Ze moeten Southgate per direct ontslaan", liet Evert Winkelmans zich dan weer ontvallen tijdens de wedstrijd tegen Denemarken. Terecht afgemaakt "Wat voor een wereldploeg is dat ... Neen, ze werden tijdens de match al terecht afgemaakt. De problemen van de eerste wedstrijd werden niet aangepakt, laat staan opgelost", drukte Winkelmans op de wonde. Waarop Raes weer inpikte: "Het is geen ploeg, gewoon allemaal goede spelers. Het is bedroevend. Iedereen gaat er op inhakken en terecht. Het zijn allemaal eilanden op hun eentje. Hij haalt sterren als Kane, Foden en Saka eraf voor Watkins, Bowen en Eze. Zou het meegespeeld hebben dat ze mathematisch al geplaatst waren?"