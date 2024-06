Zoals verwacht: Anderlecht heeft beet en haalt ex-coach Genk in huis

RSC Anderlecht was al een tijdje op zoek naar een nieuwe trainer voor de RSCA Futures. De kogel is nu zoals verwacht door de kerk. Jelle Coen werd voorgesteld door paars-wit via de officiële kanalen.

De Nederlander Marin Reedijk vertrok na het voorbije seizoen bij RSCA Futures. Heel wat namen passeerden daarna de revue als mogelijke opvolger van Reedijk. Vooral die van Edward Still was vaak te horen. Hij koos er echter voor om assistent te worden bij zijn broer Will bij RC Lens. En dus veranderde Anderlecht het geweer van schouder en ging het azen op Jelle Coen. Die zag zijn contract bij Jong Genk niet verlengd worden. Jelle Coen wordt de nieuwe hoofdcoach van de RSCA Futures. L'entraîneur belge dirigera les U23 pour leur troisième saison en Challenger Pro League. 🟣⚪️ https://t.co/jxUOkhisdF pic.twitter.com/Dre3qQwf3I — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) June 21, 2024 Thomas Buffel werd de nieuwe coach van Genk en dus wilden ze bij RSC Anderlecht dan maar Jelle Coen in huis halen. Coen slaagde er bij KRC Genk in heel wat talent te laten doorgroeien naar de A-kern. Diezelfde opdracht zal hij nu bij Anderlecht vervullen. Dynamisch, attriactief voetbal onder Jelle Coen? “Het is een ware eer om coach te worden bij zo’n grootse club als Anderlecht. Ik kijk er enorm naar uit om met de talenten van deze club te mogen werken", aldus Jelle Coen in een eerste reactie op de website van paars-wit. "Ik sta voor dynamisch, attractief voetbal met een stevige defensieve organisatie en wil aandacht hebben voor de individuele en collectieve ontwikkeling van de ploeg." We willen Jelle Coen alvast veel succes wensen met zijn nieuwe opdracht.