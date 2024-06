🎥 24 jaar na datum: dit is dé uitgelezen dag voor Bob Peeters, X heeft grote hoop

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag 22 juni 2024. Op het EK in Duitsland staan de laatste wedstrijden van de tweede speeldag op het programma. Met als toemaatje de wedstrijd tussen Belgiƫ en Roemeniƫ om 21 uur. Het moment voor Bob Peeters?

De Rode Duivels werden voor Euro 2024 in een groep met Roemenië, Slovakije en Oekraïne. Tegen de Slovaken werd met 0-1 verloren, nu is het tegen Roemenië alle hens aan dek voor de Rode Duivels. En voor Bob Peeters?

Geen mens die de voorbije dagen al niet eens heeft gedacht aan Euro 2000 in België en Nederland. Toen was Bob Peeters niet geselecteerd voor de Rode Duivels, maar deed hij wel dienst als vliegende reporter.

Laat Bob Peeters aub een Roemeen zoeken. pic.twitter.com/X5ZBTCZlcP — Mobibster (@HVaerendonck) June 17, 2024

Het positieve nieuws: Bob Peeters heeft nu alle tijd om Roemenen te zoeken. https://t.co/i7mXZxeaEj pic.twitter.com/1lMl9SBjV6 — Jan Willem Spaans (@janwillemspaans) April 8, 2024

Hoop echt dat Bob Peeters morgen weer op zoek gaat naar een Roemeen https://t.co/9uDMGN9D0R — Jules Huijnen (@JulesHuijnen) June 21, 2024

@sporza is Bob Peeters al op pad om een Roemeen te gaan zoeken tegen zaterdag? https://t.co/2vAn3ogsA8 — This is Belgium (@thisisbelgium24) June 19, 2024

Op zoektocht gaan om eindelijk die befaamde Roemeen van Bob Peeters te vinden. — Xavier Hion (@HionXavier) June 17, 2024

Voor de omkadering rond het EK was hij elke dag op pad voor Mark Uytterhoeven, met als ultieme doel het vinden van een Roemeen. Dat bracht hem in een hamburgerkraam in Brugge, bij toenmalig premier Jean-Luc Dehaene en bij de bondsvoorzitter.

Het werd een legendarische opdracht om een Roemeen te vinden en het leverde geniale televisie op. De beelden van toen willen we u zeker niet onthouden. Bekijk hieronder de hilarische beelden van meer dan 20 jaar geleden - Opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden duren.