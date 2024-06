🎥 Vader en zoon Schmeichel komen met hartverwarmend moment in mixed zone en laten zich uit over toekomst bij Anderlecht

Op het EK in Duitsland zijn de Denen begonnen met gelijke spelen tegen Sloveniƫ en Engeland. Daardoor hebben ze hun lot op de slotspeeldag nog in eigen handen. Kasper Schmeichel kwam na de wedstrijd zijn vader Peter tegen in de mixed zone.

Kasper Schmeichel speelde het voorbije seizoen voor RSC Anderlecht. Het is uitkijken of de nationale doelman van Denemarken aan boord blijft in het Lotto Park. Zelf liet hij een paar dagen geleden alvast in zijn kaarten kijken.

"Voor mij is het Engelse voetbal het ultieme. Natuurlijk hou ik ervan om in Engeland te spelen. Dat is het soort voetbal waarmee ik ben opgegroeid, nog steeds naar kijk en nog steeds van hou. Ik mis het om er te spelen."

Premier League de toekomst van Schmeichel?

En na de wedstrijd tegen Engeland liet ook zijn vader Peter Schmeichel duidelijk verstaan dat de Premier League wel eens de toekomstige bestemming van zoonlief zou kunnen gaan worden. Dat liet hij weten in de mixed zone.

"Ik zou het geweldig vinden als hij terugkeert naar de Premier League. Hij kent die competitie heel goed en, bovenal, er is nog steeds een plaats voor hem", aldus vader Peter. Hij interviewde namelijk zijn zoon Kasper.

En dat leverde ook een mooi moment op. "Ik heb al veel meegemaakt, maar dit heb ik nog nooit gedaan", klonk het emotioneel. Waarop hij een knuffel uitdeelde aan zijn zoon - een heel mooi moment op het EK in Duitsland.