Opvallende primeur: Mechelen-icoon belt live tijdens podcast naar Nederlandse nationale ploeg en dat levert nieuws op

Nederland speelde op het EK in Duitsland op vrijdagavond 0-0 gelijk tegen Frankrijk. Daardoor deden beide landen een prima zaak met oog op de achtste finales. Piet den Boer zorgde achteraf voor een unieke primeur.

KV Mechelen-icoon Piet den Boer zat op vrijdagavond in de podcast MidMid Meister, waar de wedstrijden van de dag uitvoerig werden besproken. En dus ging het uiteraard ook over de wedstrijd tussen Oranje en Frankrijk.

Den Boer won met KV Mechelen ooit de Europacup II en speelde in die periode samen met Erwin Koeman, de broer en assistent van Ronald Koeman bij de Nederlandse nationale ploeg. Koeman en den Boer zijn nog steeds vrienden.

Den Boer belt naar Koeman

En dus belde Piet den Boer uiteindelijk Erwin Koeman live in de podcast op om hem een aantal vragen te stellen over de wedstrijd van Nederland tegen Frankrijk. "We zijn tevreden met het resultaat, maar voetballend had het beter gekund."

"We zijn tevreden met een punt. We hebben vier punten en er komt nog een hele zware match tegen Oostenrijk. De groep? De nabespreking is morgen pas, maar ik denk dat er wat gemengde gevoelens waren."

Bart Cannaers wilde nog weten waarom Wout Weghorst opnieuw weinig kansen kreeg: "Misschien begint hij dinsdag wel eens aan de wedstrijd, maar we wilden ook een gelijkspel halen en daar gingen we voor. Iedereen heeft daar zijn mening over. Groetjes en het beste daar!"