De keuzes van Domenico Tedesco gefileerd: Steven Defour verdedigt de bondscoach deels, maar geeft ook kritiek

Wat moeten we nu denken van de keuzes van Domenico Tedesco? Steven Defour laat zich hierover uit, nadat de bondscoach tegen Roemenië wel grotendeels de verwachte ploeg het veld op stuurde, in tegenstelling tot de opener tegen Slovakije.

Steven Defour was te gast in MIDMID MEISTER en kon daar zijn mening delen. "Sowieso vind ik het logisch dat een Theate aan de aftrap verscheen. We moesten opbouwen met drie om een overload te creëren op het middenveld. Castagne kwam heel hoog en Lukebakio speelde tussen de lijnen, waardoor we Kevin De Bruyne vrij kregen. "

Youri Tielemans was zoals verwacht dan weer de 'missing link'. "Wat Tielemans heel goed deed, was direct door draaien en naar voor spelen. Zo kregen we een man-meer situatie op het middenveld." Is het dan niet ergerlijk dat we op een heel andere manier aan die eerste EK-wedstrijd begonnen zijn? Het valt nu nog meer op.

Geen matchritme bij Mangala

"Voor het toernooi verwachtte iedereen het duo Onana-Mangala, omdat die laatste voorafgaand aan het EK ook nooit teleurgesteld had. Ik denk aan zijn fantastische eerste match tegen Duitsland. Hij heeft de laatste maanden wel weinig gespeeld tegen Lyon. Door het gebrek aan matchritme heeft hij nu het juiste gevoel niet."

© photonews

Er zat ook een bepaalde bedoeling achter tegen Slovakije. "Door onze twee nummers 6 laag te houden, wilden we ruimte creëren voor Kevin De Bruyne. Maar de Slovaken kwamen zo man op man. Dan mag je nog zo laag spelen als je wil, dan maakt het niet veel uit." In de tweede wedstrijd werd duidelijk bijgestuurd.

Vervanging Doku verrast Defour

"Door het positiespel van Castagne en Lukebakio moesten de Roemenen keuzes maken." Defour had wel minder begrip voor de wissel van Doku. "Ik had meer snelheid op het veld gehouden voor de counter. Ik had Doku er altijd op gehouden, maar ik denk dat Tedesco mensen wou die de bal konden houden."