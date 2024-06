Sensatie van het seizoen in de Pro League, toekomstige sensatie in de Franse Ligue 1?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Aboubakary Koita heeft dit seizoen een knalprestatie geleverd bij STVV. Dit heeft de interesse van Saint-Etienne gewekt.

Sint-Truiden heeft al het vertrek van Jarne Steuckers en Matte Smets moeten incasseren, die beiden Thorsten Fink zijn gevolgd naar Genk in het begin van het tussenseizoen. Daar zou het niet bij stoppen.

Volgens het Franse medium 'Peuple Vert' volgt AS Saint-Etienne Aboubakary Koita van nabij. 'Les Verts' volgen hem sinds januari 2023, toen hij nog geen enkel doelpunt had gescoord in het seizoen.

Het zijn dus niet zijn 15 doelpunten in het afgelopen seizoen die het enthousiasme van 'Saint-Etienne hebben getemperd, integendeel. Gepromoveerd naar de Ligue 1, moet de club zijn aanvallende linie versterken, ontdaan van verschillende terugkerende huurspelers.

Aboubakary Koita zeer gewild

Dit zou dus de kas van Sint-Truiden verder kunnen spekken, temeer omdat Koita aan zijn laatste contractjaar in Stayen begint. Een vertrek deze zomer zou kunnen voorkomen dat hij volgend jaar gratis vertrekt.

Sinds enkele maanden Mauritaans international geworden, heeft Aboubakary Koita nooit ergens anders gespeeld dan in de Pro League. Het voorbeeld van Musa Al-Tamaari heeft Franse clubs laten zien dat spelers in onze competitie ook succesvol kunnen zijn in Frankrijk.