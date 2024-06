Slecht nieuws voor Union? Succescoach Alexander Blessin op weg naar de uitgang

Bij Union stond Blessin 58 wedstrijden aan het roer. Daarin won de Duitse coach 36 keer, een gemiddelde van 2,07 punten per wedstrijd. Union greep afgelopen seizoen net naast de titel maar won wel de beker.

Ook in Europa heeft Blessin zijn kunnen al bewezen. Union strandde in de achtste finales van de Conference League. Daarin geraakte de mannen van Blessin niet voorbij het Turkse Fenerbahce.

Alexander Blessin in volgens journalist Sacha Tavolieri in gesprek met FC Sankt Pauli. De club speelde afgelopen seizoen kampioen in de Duitse tweede klasse en speelt volgend seizoen dus in de Bundesliga.

In Duitsland wacht Blessin een moeilijkere uitdaging. FC St. Pauli is een promovendus. Het doel van Blessin zal dus in eerste instantie zijn om de club in de eerste klasse te houden.

St. Pauli stond vorig seizoen onder leiding van de Zwitserse coach Fabian Hurzeler. Hurzeler is slecht 31 jaar en zal volgend seizoen naar het Engelse Brighton & Hove Albion trekken.

#BREAKING

🟡🔵 🚨 EXCL. Alexander Blessin NOW set to LEAVE Royal Union St.Gilloise !



🇩🇪 FC Sankt Pauli has decided for him to be next head coach.



🗣️ Talks very advanced and currently underway to fix personal terms as the German coach is the chosen one.



✍🏼 Two years… pic.twitter.com/19B7fyG8RO