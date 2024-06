De strategische zet van PSV die Club Brugge voor een dilemma plaatst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge wil zijn middenveld nog versterken, maar het zal zijn ogen moeten richten op een andere speler. PSV lijkt de Bruggelingen te snel af te zijn.

Brugse interesse voor Ryan Flamingo

Club Brugge had interesse om Ryan Flamingo over te nemen van FC Utrecht. Het zal echter snel moeten schakelen anders is PSV er met het Nederlands goudhaantje vandoor.

PSV is namelijk van plan om een bedrag tussen de zes en zeven miljoen neer te tellen voor de verdedigende middenvelder van 21 jaar. Dit weet het Eindhovens Dagblad.

Fantastisch seizoen voor Flamingo

De Nederlandse belofteninternational speelde afgelopen seizoen op uitleenbasis bij FC Utrecht. Dit van het Italiaanse Sassuolo.

Hij kende een uitstekend seizoen met twee doelpunten en één assist in 32 wedstrijden als verdedigende middenvelder. Een positie waar Club Brugge na het vertrek van Denis Odoi, Antwerp op een zucht van een kampioenenmaker van Club Brugge, versterking nodig heeft.

Gouden zaak voor FC Utrecht

Naar waar Flamingo ook gaat, het is FC Utrecht dat een gouden zaak doet. Zij hadden de aankoopoptie op Flamingo al gelicht voor €2.750.000. Vanaf 1 juli is hij definitief een speler van FC Utrecht.

Indien ze hem van de hand doen is het direct met een serieuze winstmarge. Mocht hij blijven bij FC Utrecht dat hebben ze direct sportieve versterking met enorm potentieel erbij.