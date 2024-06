Antwerp op een zucht van een kampioenenmaker van Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp is volop bezig met het bouwen van een nieuwe ploeg. Al twee jonge aanwinsten, maar nu volgt er ook wat extra ervaring.

Jong talent

Antwerp haalde met Rosen Bozhinov en de Argentijn Costa al twee jonge talenten aan boord. Dit om het verdedigend compartiment de versterken. Costa moet de nieuwe linksachter worden van Antwerp en Bozhinov moet de concurrentie aangaan met Alderweireld en Van Den Bosch.

Natuurlijk niet alleen met jong geweld kom je er.

Ervaring aan de kern toevoegen

Soms wordt vergeten dat bij Antwerp de kern in het algemeen best jong is. Daarom werd er met Tjaronn Chery al ervaring toegevoegd aan de kern.

Antwerp is niet van plan om het daarbij te laten. Zo zou een ervaren rot van Club Brugge de overstap kunnen maken naar de 'Great Old'.

Ervaring bij Club Brugge halen

Denis Odoi was een belangrijke schakel bij Club Brugge dit seizoen. Op een zeker moment verdween hij wat van de radar, maar Nicky Hayen sloot hem terug in de armen. Club Brugge was, mede onder zijn impuls, terug de geoliede machine die het moest zijn.

Met zijn 17 wedstrijden en één doelpunt dit seizoen was hij wederom een belangrijke schakel. Bij Club Brugge is hij echter einde contract en zo is de 36-jarige verdedigend instelde speler transfervrij.

Volgens David Van den Broeck van Gazet van Antwerpen is hij nadrukkelijk in beeld bij Antwerp. Volgens hem heeft Antwerp goede papieren om Odoi transfervrij binnen te halen.