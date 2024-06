Het gaat echt niet goed met Eric Gerets, maar genieten lukt nog wel: "Misschien leef ik niet meer zo lang, maar ik wil de tijd die ik nog heb zo waardevol mogelijk gebruiken"

Eric Gerets werd 12 jaar geleden getroffen door een hersenbloeding. Op dit moment gaat het nog steeds bergafwaarts met de 'Leeuw van Vlaanderen', al geniet hij nog met volle teugen van het leven.

Eric Gerets heeft betere tijden gekend, het gaat op fysiek vlak heel wat minder met hem. In een interview met het Eindhovens Dagblad is hij duidelijk als hem gevraagd wordt hoe het met hem gaat. "Wel, eigenlijk gewoon klote."

Praten gaat wat trager voor 'De Leeuw'. "Dat was even wennen. Eerst voor mezelf en daarna voor mijn omgeving, maar het is niet anders."

Na zijn hersenbloeding is evenwicht houden soms ook wat lastiger, hij valt zo soms plots op de grond. "Dit gebeurt soms. Ik heb een horloge om, dat kan meten of ik ben gevallen en ik moet op een knop drukken als het goed met me gaat. Als dat niet zo is, krijgt mijn oudste zoon een signaal op zijn telefoon. Dan is er heel snel iemand hier."

Maar van het leven genieten lukt nog perfect voor Gerets. "Ik vind het ook nog altijd schitterend om over voetbal te praten hoor. Ik geniet enorm als ik naar wedstrijden kijk, ook nu bij het EK. Mijn krant lees ik hier in de morgen altijd op de buitenplaats."

"Ik heb geweldige kinderen, een ongelooflijk lieve vrouw en betrokken familieleden. Wat wil een mens eigenlijk nog meer? Vroeger was ik als trainer heel erg op mezelf. Nu heb ik meer oog voor zaken die er eigenlijk echt toe doen."

Maar de ex-Rode Duivel kan er niet omheen dat het echt niet goed gaat. "Ik blijf naar voetbalstadions gaan, kan nog autorijden en haal alles uit het leven wat ik er nog uit kan halen. Zo lang mogelijk. Binnenkort ga ik weer naar het ziekenhuis en hoor ik wat de stand van zaken is. Anderhalf jaar geleden ben ik voor het laatst geweest en ja, het gaat bergafwaarts."

"Hoe het verder moet? Ik wil alleen maar genieten. Misschien leef ik niet meer zo lang, maar ik wil de tijd die ik nog heb zo waardevol mogelijk gebruiken", besluit hij.