Jérémy Doku, de rijzende ster van het internationale voetbal, maar toch nog bescheiden: "Ik ben ook jaloers op De Bruyne of Romelu"

Jérémy Doku ontpopt zich op dit EK als de nachtmerrie voor alle flankverdedigers. Da's niks nieuws, want dat doet hij in de Premier League ook al. Maar beseft de winger wat voor een speciaal talent dat hij bij de geboorte heeft meegekregen?

Tegen Roemenië kreeg hij soms al een driedubbele dekking tegenover zich te staan. En toch slaagt hij er telkens in om er met zijn slingerbewegingen en versnellingen voorbij te geraken. "Wanneer ik besefte dat ik 'iets speciaal' had? Op mijn 13de denk ik dat het was", vertelde hij maandag.

"Ik had toen coach Nouredinne Moukrim bij Anderlecht en die zag meteen waar ik het verschil kon maken. Daarna onder coaches Benoït (Haegeman) en Mo (Ouahbi) werd dat nog duidelijker. Toen wist ik dat ik iets had waarmee ik iets kon doen in het voetbal als ik mezelf professioneel gedroeg en me verzorgde", gaf Doku aan.

Het maakt van hem een ster op dit EK. "Maar zo zie ik mezelf niet. Ik sta niet voor de spiegel en wijs naar mezelf als ster. Dat zou niet werken. Ik heb een kwaliteit, maar ik ben ook jaloers op anderen hun kwaliteiten. Ik zou ook graag de traptechniek en de vista van De Bruyne hebben, of de kracht van Romelu. Sommige spelers zullen dan weer mijn snelheid willen."

Kyle Walker sneller dan ik? Nee, dat mag je hem ook vragen

In een spurtduel zien we er echter weinigen van hem winnen. Kylian Mbappé? Of misschien Kyle Walker op training bij Manchester City? "(grijnst) Nee, ik denk het niet. Je mag hem dat ook vragen hoor. Hij is heel snel, maar mijn dribbels zijn niet enkel snelheid. Anders zouden sprinters ook kunnen voetballen."

Samen met jongens als Jude Bellingham en Jamal Musiala is hij wel één van de meest besproken jonge spelers in de internationale pers. "Het is niet aan mij om mezelf in dat rijtje te zetten als die jongens. Maar als jullie dat doen, zie ik dat als een compliment."