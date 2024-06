Absolute topclub meldt zich voor Rode Duivel en het is een droombestemming

Johan Bakayoko heeft een reden meer om te hopen dat hij morgen in de basis staat tegen Oekraïne. De winger is één van de mogelijke vervangers van de geschorste Dodi Lukebakio. Maar intussen is er ook een topclub komen aankloppen voor een transfer.

Volgens Het Nieuwsblad is het Engelse Arsenal geïnteresseerd in de diensten van de PSV-rechtsbuiten. Bakayoko heeft er daar een heel productief seizoen opzitten en dat is de buitenlandse topclubs niet ontgaan. Hij werd al aan verschillende clubs - Bayern München en Liverpool werden genoemd - gelinkt, maar The Gunners zouden wel snel heel concreet kunnen worden. De Engelse vicekampioen zoekt toptalent dat past bij de stijl van coach Mikel Arteta, en Bakayoko heeft het juiste profiel. Hij zou zich kunnen ontwikkelen in de schaduw van de Engelse rechtsbuiten Bukayo Saka. De Belg heeft een vergelijkbaar profiel en zou Saka op termijn kunnen opvolgen. Hoewel er nog geen sprake is van een akkoord, is dit een dossier dat positief kan evolueren. De Rode Duivels en de Belgische voetbalbond geven sowieso de voorkeur aan transfers na het EK. De vraagprijs van PSV zal ook niet gering zijn en zeker 45 miljoen euro bedragen.





Volg Oekraïne - België live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (26/06).