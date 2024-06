'Philippe Clement wil met Glasgow Rangers Antwerp stokken in de wielen steken voor gewild profiel'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Royal Antwerp heeft Denis Odoi bijna helemaal beet, goed voor versterking nummer vier van de zomer. Maar ze mikken nog steeds op een aantal andere spelers ook, al zijn er daarbij oude bekenden die stokken in de wielen willen gaan steken.

Philippe Clement is momenteel coach van Glasgow Rangers. De Belgische coach toont interesse in een speler die ook gevolgd wordt door Antwerp. Beide teams zouden namelijk wel wat zien in de linksachter Thomas Galdames.

Denis Odoi zou wel eens niet de enige kunnen zijn die deze week naar The Great Old komt, want na een zesde plaats vorig seizoen wil Antwerp er opnieuw helemaal staan. En het zoekt dus nog steeds naar andere nieuwe aanwinsten.

Volgens informatie uit de Chileense pers zouden de Antwerpenaren geïnteresseerd zijn in de 25-jarige Chileen Thomas Galdames, die als linksback speelt bij Godoy Cruz. Maar er zijn dus ook kapers op de kust voor hem.

Chileens international zonder caps

Galdames heeft ondertussen een marktwaarde van 2,5 miljoen euro op Transfermarkt. Hij is al meerdere keren opgeroepen voor het nationale team, maar heeft wel nog niet gespeeld voor de Chileense nationale ploeg.

De linkervleugelverdediger speelde ondertussen al zestien wedstrijden bij zijn Chileense club. Momenteel is hij aanwezig op de Copa America met zijn land, al speelde hij er alvast niet tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Peru (0-0).