Salonremise tussen KRC Genk en Westerlo zorgt voor grappig moment op persconferentie van Oekraïne voor wedstrijd tegen Rode Duivels

Als u de Jupiler Pro League wekelijks bekijkt, zult u morgen een bekende naam bij de tegenstanders van de Rode Duivels zien. Westerlo-speler Sergiy Sydorchuk zal morgen de blauw-gele vlag namelijk mee verdedigen. Hij stond daags voor de wedstrijd de pers te woord.

De Rode Duivels nemen het woensdagavond op tegen Oekraïne. Voor beide landen een belangrijke wedstrijd, aangezien ieder land in de groep drie punten telt.

KVC Westerlo-speler Sergiy Sydorchuk was aanwezig op het persmoment van de Oekraïners. Hij sprak er onder meer zijn dank uit voor België.

"Ik wil de Belgische burgers bedanken want ik heb al veel goede momenten beleefd in België. Mijn kinderen gaan er naar school, in de supermarkten is iedereen vriendelijk, ... Maar mijn familie zal toch voor Oekraïne supporteren morgen (lacht).

Oekraïnse bondscoach heeft ook naar de salonremise gekeken

Slovakije speelt woensdag tegen Roemenië, ook om 18u. Als daar gelijkgespeeld wordt, zullen zowel de Slovaken als de Roemenen blij zijn met het resultaat. Iets wat bij Sydorchuk wel bekend voorkomt. Hij stond namelijk op het veld tijdens de salonremise eerder dit seizoen in de JPL.

"Ik had een slechte ervaring met die match in België, maar ik concentreer me nu enkel op onze match en ons resultaat", vertelde hij. De Oekraïnse bondscoach pikte meteen in: "I watched the game aswell and I thought it was fun." Dit zorgde even voor hilariteit in de perszaal.