Toch één belangrijk probleem bij de Rode Duivels? Tedesco en De Bruyne reageren

De Rode Duivels legden tegen Roemenië een puike partij op de grasmat. Eén element blijft echter wel wat zorgen baren, met name de efficiëntie voor doel. Bondscoach Domenico Tedesco en Kevin De Bruyne wilden er wel wat over kwijt.

De statistieken liegen niet: België zette tegen Roemenië 62 aanvallen op en dat resulteerde in maar liefst 19 doelpogingen. Negen van die pogingen gingen binnen het doelkader. Dan is de 2-0 uiteindelijk een magere overwinning.

"Het is jammer dat we zoveel kansen nodig hebben om te scoren", gaf Domenico Tedesco toe na afloop van de wedstrijd. Hij geeft toe dat de Rode Duivels meer dan twee goals in hun twee wedstrijden hadden moeten scoren.

"Als je kijkt naar de kwaliteiten van de kansen die we creëerden, dan is twee goals uit die 2 matchen is echt te weinig. Het was mogelijk om tegen Roemenië vier of zelfs vijf keer te scoren."

Tedesco benadrukt het positieve, namelijk dat de vele doelpogingen er wel komen. Al weet ook hij dat er meer rust in de ploeg komt indien het tweede doelpunt sneller was gevallen. "Het is belangrijk dat we die kansen creëren, maar we zouden die match sneller moeten kunnen beslissen."

Kevin De Bruyne maakt zich niet veel zorgen over het gebrek aan efficiëntie. "We moeten rustig blijven voor doel, iedereen wil makkelijker en meer scoren, maar als je op de goede manier blijft uitspelen, gaan die kansen blijven komen."

De aanvoerder ziet dat het wel draait en vertrouwt dat de doelpunten wel zullen volgen. "We moeten niet te veel nadenken hoe we moeten forceren, de flow komt wel. Het belangrijkste is dat we die kansen blijven creëren."