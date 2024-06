Wouter Vrancken wil niet weten van loze woorden en heeft heldere boodschap voor het bestuur van KAA Gent

Wouter Vrancken heeft zijn eerste training geleid bij KAA Gent. Loze woorden uitwisselen is duidelijk iets wat niet in zijn agenda staat. Niet met de spelers en niet met het bestuur.

Wouter Vrancken wil meteen op dezelfde golflengte zitten met enkele sterke figuren uit de Gentse spelersgroep, zo maakt hij duidelijk in een gesprek met Het Nieuwsblad. Daar zit bekend volk bij. "Uiteraard heb ik al eens samengezeten met enkele persoonlijkheden die ik al kende. Zodat zowel ik als zijzelf een eerste idee kregen."

Het is ook helder wat nu de volgende stappen zijn. "Vervolgens zal ik in de komende dagen ook nog eens met iedereen apart praten om te zien wat hun ambities zijn en hoe ik het zie maar ook hoe zij het precies zijn." Vrancken zal dus hameren op een open communicatie en dat is voor hem zeker en vast geen loos begrip.

Vrancken verwacht geen Genk-scenario

Daarnaast is het dan nog de kwestie van er op sportief vlak gebeurt en hoe Gent uit de transferperiode zal komen. Wat als hem hetzelfde overkomt als bij Genk? "Vorige keer zag ik tijdens de voorbereiding nog zes of zeven sterkhouders vertrekken. Dat verwacht ik nu niet maar je weet nooit wat er gebeurt in een transferperiode."

Vrancken verwijst dus wel subtiel naar de opdracht waar ook het Gentse bestuur over moet waken: de smaakmakers houden in dien mogelijk. "Iedereen staat klaar om indien nodig te anticiperen maar we zien onze sterkhouders natuurlijk liever blijven."